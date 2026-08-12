Kandıra'da Denize Giriş Yasağı
Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize giriş yasaklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle yarın tüm sahillerde denize girişlere yasak getirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yarın ilçede elverişsiz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, bu sebeple ilçedeki tüm sahillerde yarın denize girmenin yasaklandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Giriş Yasağı - Son Dakika
Yaklaşık 9 yıldır erişim engeli bulunan Booking'i ilgilendiren teklif TBMM'de: İzin belgesi şartı geliyor
Sizin düşünceleriniz neler ?