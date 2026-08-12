Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı

7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kolombiya'nın Cali kentinde Belediye Başkanı Alejandro Eder, afetin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Ancak başkanın gelişi, yardım bekleyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

SERT TEPKİYLE KARŞILANDI

Kısa sürede Eder'in çevresinde toplanan kalabalık, afet sonrası çalışmaların yetersiz olduğunu ve yardımların bölgeye geç ulaştığını savunarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

POLİS KORUMA ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Tepkilerin artması üzerine kalabalık ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, olayların büyümesini önlemek amacıyla başkanın etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

CANINI ZOR KURTARDI

Polis çemberine alınan Eder, yoğun protestolar nedeniyle planladığı incelemeleri tamamlayamadan bölgeden güçlükle ayrıldı.