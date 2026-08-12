Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı - Son Dakika
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Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı

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Kolombiya'nın Cali kentinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Alejandro Eder, yetersiz yardım ve müdahalenin gecikmesi nedeniyle tepkiyle karşılandı. Öfkeli kalabalığın "Defol buradan" sloganları üzerine polis, Eder'in çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Belediye Başkanı, yoğun protestoların ardaından bölgeden güçlükle ayrıldı.

7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kolombiya'nın Cali kentinde Belediye Başkanı Alejandro Eder, afetin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Ancak başkanın gelişi, yardım bekleyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

SERT TEPKİYLE KARŞILANDI

Kısa sürede Eder'in çevresinde toplanan kalabalık, afet sonrası çalışmaların yetersiz olduğunu ve yardımların bölgeye geç ulaştığını savunarak belediye yönetimine tepki gösterdi.

POLİS KORUMA ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Tepkilerin artması üzerine kalabalık ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri, olayların büyümesini önlemek amacıyla başkanın etrafında güvenlik koridoru oluşturdu.

CANINI ZOR KURTARDI

Polis çemberine alınan Eder, yoğun protestolar nedeniyle planladığı incelemeleri tamamlayamadan bölgeden güçlükle ayrıldı.

Kolombiya, Güncel, Deprem, Polis, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kolombiya Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı - Son Dakika

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    Yorumlar (6)

  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Bazı ülkelerin insanları protesto eder hesap sorar....bazı ülkelerin insanları biat eder kader der el etek öper... 5 2 Yanıtla
  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    CHP zihniyetniyi yardım toplamaya gönderin 3 3 Yanıtla
    Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Cohopo zohonoyotono yordom toplomoyo gondoron....afferim sanaa çok süper laf ettin bravo 1 0
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    anlayan anladı 2 2 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu Gültekin Konukcu:
    bizimkiler neyse 2 1 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    milletin bir olup siyasilere yanlışlarına tepki göstermesi eski Türkiyede olurdu. şimdi millet parti liderlerine tapıyor 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Depremzedeleri ziyaret eden başkana şok! Canını zor kurtardı - Son Dakika
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