Kandıra'da Denize Giriş Yasağı
Kandıra'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize giriş yasaklandı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde elverişsiz şartlar nedeniyle bugün ve yarın denize girişlere yasak getirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu bildirildi.
Elverişsiz şartlar sebebiyle bugün ve yarın ilçedeki tüm sahillerde denize girilmesinin yasaklandığı belirtilen açıklamada, yasağa uyulması istendi.
Kaynak: AA
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