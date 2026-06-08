Kandıra'da Geleneksel Balık Festivali - Son Dakika
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Kandıra'da Geleneksel Balık Festivali

Kandıra\'da Geleneksel Balık Festivali
08.06.2026 11:49
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Kandıra'da gerçekleştirilen festivalde doğaseverler, yarışmalar ve etkinliklerle bir araya geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 18. Geleneksel Turna ve Tatlısu Levreği Tutma Festivali yapıldı.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından hazırlanan, Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen "Gençlerle Geleceğe - Olta Hareketi" projesi çerçevesinde gerçekleştirilen festival, doğaseverleri buluşturdu.

Ütük Göleti'nde festival boyunca kamp alanları kuruldu, burada çevre eğitimleri, doğa yürüyüşleri, çocuk etkinlikleri, kültürel gösteriler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirildi.

Festivalin son gününde yaklaşık 200 amatör balıkçı yarışma heyecanı yaşadı. Etkinlikte katılımcılar kamp ateşi etrafında buluşarak dostluklarını pekiştirdi.

Kartepe Genç Mehteran Takımı da festivalde konser verdi. Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin tarafından katılımcılara ilçenin meşhur manda yoğurdu ikram edildi.

Belediye Başkanı Erol Ölmez, festivalin bölgenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, Kandıra'nın yalnızca sahilleriyle değil, göletleriyle, ormanlarıyla ve doğal yaşam alanlarıyla da eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Amatör Balıkçılık Federasyonu Başkanı Faruk Baştürk ise doğaya sahip çıkmanın bir tercih değil, gelecek kuşaklara karşı sorumluluk olduğunu kaydetti.

KAMADER Başkanı Mustafa Soykan da kendileri için önemli olanın oltaya takılan balık değil, çocukların gönlüne düşen doğa sevgisi olduğunu aktararak, doğayı seven nesillerin geleceğin en büyük güvencesi olduğunu bildirdi.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürü Muhammet Hanefi Akbulut, kamu kurumlarının daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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