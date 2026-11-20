Kandıra'da kaçak ağlara takılan 1 ton balık kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki gölete bırakılan kaçak ağlara takılan 1 ton balık, su ürünleri ekiplerince yeniden suya salındı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki gölete bırakılan kaçak ağlara takılan 1 ton balık, su ürünleri ekiplerince yeniden suya salındı.
Kandıra Merkez Erikli Mahallesi'ndeki Safalı Şehit Muhammet Güçlü Göleti'ne kaçak ağ bırakıldığını fark eden vatandaşlar, durumu mahalle muhtarı Serhat Bayrak'a bildirdi.
Bayrak'ın Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunması üzerine bölgeye sevk edilen su ürünleri ekipleri, kaçak ağları göletten çıkardı.
Ağlara takılan 1 ton balık doğal ortamına salındı.
Kaçak ağları bırakan kişilerin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA