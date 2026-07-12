KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde sahilde otomobil denize girdi.
Olay, gece saatlerinde Kandıra ilçesi Cebeci Sahili'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sahilde çadır kuranların arasından ilerleyip denize girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Denize giren otomobil, iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Kazada yaralanan olmazken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Otomobil Denizle Buluştu - Son Dakika
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