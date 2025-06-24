Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki çiftçi arasında sınır anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Döngelli Mahallesinde Sabri Ö. ve Ekrem K, arasında tarlalarını suladıkları sırada süregelen sınır ihlali nedeniyle tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sabri Ö, tabancayla Ekrem K'ye ateş açtı.
Kasık bölgesinden yaralanan Ekrem K, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen Ekrem K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sabri Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Tarla Kavgası: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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