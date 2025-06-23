Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki yaşlı kadın öldü, eşi yaralandı.
Hüseyin K. (77) idaresindeki 41 LH 052 plakalı otomobil, D-605 kara yolu İzmit istikameti Cicili Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile eşi Fatma K. (74) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı çift, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Fatma K. kaldırıldığı Kandıra Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Trafik Kazası: Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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