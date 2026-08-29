Kandıra'da yasaklı sahilde boğulma
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişin yasak olduğu Sardala Koyu'nda denize giren 22 yaşındaki Muhammet T. boğularak hayatını kaybetti. Cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yasağa rağmen denize giren genç boğuldu.
Elverişsiz şartlar nedeniyle denize girişlerin yasak olduğu Pınarlı Mahallesi Sardala Koyu mevkisinde denize giren Muhammet T. (22) bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Durumu fark edenler, Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekiplerine haber verdi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan gencin, hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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