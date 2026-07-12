Kangal'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

U.A. (46) yönetimindeki 06 BIM 439 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Yeşildere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada D.K.A. (41) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçta bulunan D.A. (18) ve Ü.T.A. (16) yaralandı.

Yaralılar, Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, D.K.A'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.