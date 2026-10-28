Kangal Kaymakamlığı, ırmaktan geçirilen öğrenci için 5 km'lik yolda çalışma başlattı - Son Dakika
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Kangal Kaymakamlığı, ırmaktan geçirilen öğrenci için 5 km'lik yolda çalışma başlattı

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Kangal Kaymakamlığı, 2. sınıf öğrencisinin dere yatağından geçirilerek okula götürülmesiyle ilgili tedbir alındığını açıkladı. Açıklamada, ailenin kullanmadığı 5 kilometrelik resmi yolda iyileştirme çalışmalarına başlandığı, öğrencinin doğrudan evinden alınacağı belirtildi.

Kangal Kaymakamlığı, bir babanın evladını sırtında ırmaktan geçirerek okula götürmesiyle ilgili gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı medya platformlarında, "Baba evladını sırtında ırmaktan taşıyarak okula gönderiyor" başlığıyla yayımlanan haber ve paylaşımlara ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan, Kavak köyü Delihacılı mezrasında ikamet eden ilkokul 2. sınıf öğrencisi M.K.T'nin, Çetinkaya köyünde bulunan ilkokula ulaşımının taşımalı eğitim kapsamında sağlandığı aktarılan açıklamada, "Ailenin ikamet ettiği yerden Kangal-Divriği güzergahındaki asfalt yola bağlantı sağlayan resmi kadastro yolu bulunmasına rağmen, ailenin mesafeyi kısaltmak amacıyla bu yolu kullanmayarak öğrencimizi dere yatağından geçirip taşımalı eğitim güzergahına ulaştırdığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde, öğrencinin eğitimine güvenli ve sorunsuz bir şekilde devam edebilmesi amacıyla gerekli tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, ailenin mesafenin uzun olması nedeniyle kullanmayı tercih etmediği 5 kilometrelik resmi yolun iyileştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca öğrencimizin taşımalı eğitim güzergahından alınması yerine doğrudan ikamet ettiği yerden alınarak okula ulaştırılması yönünde gerekli talimatlar verilmiştir. Öğrencimizin eğitimine güvenli ve kesintisiz şekilde devam etmesi için ilgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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