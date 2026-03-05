Kangal Termik Santrali Değerlendirildi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Kangal Termik Santrali'ne ilişkin süreci değerlendirmek amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kangal Termik Santrali'yle ilgili yaşanan gelişmeler detaylı şekilde ele alındı, Sivas ve Kangal ilçesi açısından önem taşıyan hususlar ile bölge halkının beklentileri Bakan Bayraktar'a iletildi.

Görüşmede, konunun tüm yönleriyle değerlendirilerek sürecin en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milletvekilleri Aksu ve Toy ise Sivas ve Kangal ilçesini yakından ilgilendiren sürecin takipçisi olmaya devam edeceklerini ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.