Kano antrenörü Oral Çağlar, Artvin\'den çıktığı 210 günlük yolculukta Alanya\'ya ulaştı

Emekli kano antrenörü Oral Çağlar, Türkiye'nin kıyılarını kürek çekerek dolaşma hayalini gerçekleştirmek için 210 gün önce Artvin'den kanoyla başladığı deniz yolculuğunda Antalya'nın Alanya ilçesine ulaşmayı başardı.

Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'ndan başladığı yolculukta Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerini geride bırakan 54 yaşındaki Çağlar, Akdeniz'deki seyrini sürdürüyor.

Alanya'da mola veren Çağlar, hava şartlarının elvermesi durumunda yolculuğunu Türkiye-Suriye sınırındaki Samandağ bölgesine yakın Hümeyra Plajı'nda noktalamayı hedefliyor.

Oral Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin etrafını kanoyla dolaşma fikrinin 14 yıl önce ortaya çıktığını söyledi.

O dönem imkanların elvermediğini belirten Çağlar, "Emeklilik dönemime nasip oldu. Emekli olunca zaman ayırmam kolaylaştı. Sarp Sınır Kapısı yakınlarından yolculuğa başladım. Bütün Karadeniz'i geçerek Bulgaristan sınırına kadar kürek çektim. Farklı etapları yapanlar oldu ama tamamını geçen olmadı." dedi.

Çağlar, ardından rotasını Yunanistan sınırına çevirdiğini ve Ege'yi aşarak Akdeniz'e ulaştığını kaydetti.

"147 gün kürek çektim"

Alanya'ya ulaşana kadar 210 gün geçtiğini belirten Çağlar, bu sürenin 147 gününde kürek çektiğini dile getirdi.

Çağlar, diğer günlerde ise hava şartlarından dolayı ya suya inemediğini ya da dinlenme molaları verdiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Yolculuğumu hava şartlarına göre düzenliyorum. Bazı noktalarda sert hava koşullarına maruz kaldım ama karaya çıkacak şekilde ilerleme sağlıyorum. Kasım ortaları veya sonunda bu programı Türkiye-Suriye sınırında tamamlamak istiyorum. Yaklaşık 40-45 günlük bir sürede bu yolculuğun bitmesini bekliyorum ama hava şartları burada büyük öneme sahip. Gündüzleri seyrediyorum. Sabah mümkün olduğunca erken başlıyor ve gün batmadan karaya çıkıyorum. Karaya çıktığımda çadırımı kurup ertesi gün tekrar yola çıkıyorum. Suyumu ve içeceğimi yanımda taşıyorum, 3-5 gün alışveriş yapmadan yol alabiliyorum."

Sınır hatlarında seyrederken kara sularına dikkat ettiğini vurgulayan Çağlar, yolculuk sırasında çok sayıda yunus, caretta caretta gibi deniz kaplumbağası ve Bodrum açıklarında bir Akdeniz fokuyla karşılaştığını söyledi.

"Denizlerimizde daha çok sporcu görme hedefim var"

Türkiye'nin coğrafi olarak denizciliğe son derece elverişli olduğuna değinen Çağlar, "Ancak 'denizci millet' olma yolunda istediğimiz noktaya gelmiş değiliz. Deniz sporlarında, denizi olmayan birçok Avrupa ülkesi bizden daha çok sporcuya sahip. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin dikkatini deniz sporlarına ve denizciliğe çekmek istiyorum. Denizlerimizde daha çok sporcu görme hedefim ve beklentim var." dedi.

Çağlar, yolculuk boyunca kendisine destek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve jandarma ekiplerine, kendisini misafir eden balıkçılara ve maddi ve manevi destekte bulunanlara teşekkür etti.