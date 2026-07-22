Kano Kazası: Yaralı Kadın Hastaneye Kalktı

Ordu'da kanoyla kayalıklara çarparak yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, Bolaman İnyanı koyunda bir kişinin kano ile kayalıklara çarparak yaralandığı ve parmaklarının kırıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen Y.A.Ç. (34) isimli kadın, hastaneye kaldırıldı.