Kansas City Havalimanı Tehdit Nedeniyle Tahliye Edildi

NEW ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle tahliye edildi.

Kansas City Havacılık Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerinin, Kansas City Uluslararası Havalimanı'nda potansiyel bir "tehdit"i araştırdığını duyurdu.

Havalimanı sözcüsü Jackson Overstreet, Associated Press'e yaptığı açıklamada, tehdidin yerel saatle 11.50'de bildirildiğini ve bu noktada tüm terminalin tahliye edildiğini, alana iniş yapan uçakların da pistte bekletildiğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan bir yolcu, "Birdenbire bir havaalanı çalışanı 'derhal tahliye edin' dedi, insanlar hızla ayağa kalkıp oradan dışarı koştular." ifadelerini kullandı.

Tahliye sırasında yaklaşık 2 bin kişinin terminalden çıkarıldığı belirtildi.

Tahliyeden yaklaşık 2 saat sonra terminallerin yeniden açıldığı ancak soruşturma ekiplerinin otoparklarda aramalarına devam ettiği bildirildi.