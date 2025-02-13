Kanser Hastalarına Moral Etkinliği - Son Dakika
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Kanser Hastalarına Moral Etkinliği

Kırklareli'de kanser hastalarına yönelik türkü ve şiir etkinliği düzenlendi, moral verildi.

13.02.2025 10:48
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Kırklareli'nde kanser hastalarına moral ve motivasyon için türkü ve şiirler seslendirildi.

Kırklareli Kanser Savaş Derneği ile Kırklareli Kültür, Sanat ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte dernek üyelerince türküler söylendi.

Etkinliğe katılan bazı vatandaşlar, alkışlarla türkülere eşlik etti. Etkinlik şiirlerin okunmasıyla devam etti.

Kanser Savaş Derneği Başkanı Remzi Berkel, kanser hastalarına moral ve motivasyon vermek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtti.

Zorlu geçen kanser tedavisi sürecinde moral ve motivasyonun büyük önem taşıdığını ifade eden Berkel, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş da katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Hastalarına Moral Etkinliği - Son Dakika

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