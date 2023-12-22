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Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi Projesi Sona Eriyor - Son Dakika
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Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi Projesi Sona Eriyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kanser hastaları için önemli bir hizmet olan HOSPİCE projesinde sona yaklaşıldığını açıkladı. Proje kapsamında terminal dönem kanser hastalarının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla çalışmalar hızla devam ediyor. Hayırsever iş birliğiyle kısa sürede hizmete açılacak olan merkezin kente hayırlı olması temenni ediliyor.

Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi Projesi Sona Eriyor
22.12.2023 - 11:13,
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Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİCE) projesinde sona gelindi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, kanser hastaları ile yakınları için önem taşıyan HOSPİCE'de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Projede çalışmaların hızlı ve sorunsuz devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak hastalarımızdan dua alacağımız projelerimizden olan Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi'nde sona doğru yaklaşıldı. Terminal dönem kanser hastalarımızın yaşam kalitelerini arttırmak için halkımızın hizmetine sunacağımız bu projede son düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, hayırsever iş birliğiyle kısa sürede hizmete açacakları projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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Memduh Büyükkılıç, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi Projesi Sona Eriyor - Son Dakika
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