Kanser tedavisi gören çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kanser tedavisi gören çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

Kanser tedavisi gören çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi

Kocaeli'de kanser tedavisi gören 15 yaşındaki Kutsal Yüce'nin polis olma hayali, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildi. Evinden alınarak Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirilen Yüce, yunus polisleri eşliğinde motosikletle gezdirildi ve polislerle sohbet etti. Yüce'ye çeşitli hediyeler verildi.

24.02.2024 11:11  Güncelleme: 11:15
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Kocaeli'de kanser tedavisi gören 15 yaşındaki çocuğun polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Kutsal Yüce'nin (15) polis olma hayalinin yerine getirilmesi için harekete geçildi.

Polis ekiplerince evinden alınarak Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirilen Kutsal Yüce, yunus polisleri eşliğinde motosikletle gezdirildi.

Polislerle bir süre sohbet eden Yüce'ye çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser tedavisi gören çocuğun polis olma hayali gerçekleştirildi - Son Dakika

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