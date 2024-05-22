Kanser Tedavisi Gören Kadın, Üretimini Kooperatif Aracılığıyla Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanser Tedavisi Gören Kadın, Üretimini Kooperatif Aracılığıyla Sürdürüyor

Kanser Tedavisi Gören Kadın, Üretimini Kooperatif Aracılığıyla Sürdürüyor

Kayseri'de yaşayan Hacer Kara, kanser tedavisi sürecinde moral olması için başladığı üretimi kadın kooperatifi aracılığıyla sürdürüyor. Tedavi sürecinde zayıflayarak güçsüz düşen Kara, Yahyalı'daki Aladağlar ve Hacer Ormanları bölgelerinde topladığı bitkileri kullanarak sabun, sirke ve yağ üretimine başladı. Artık ürünlerini Yahyalı Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunan Kara, tüm ürünlerini doğal yöntemlerle yapıyor ve bu durumdan gurur duyuyor.

22.05.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de yaşayan 47 yaşındaki Hacer Kara, moral olması için kanser tedavisi sürecinde başladığı üretimi kadın kooperatifi aracılığıyla sürdürüyor.

Yahyalı ilçesinde ikamet eden 3 çocuk annesi Kara'ya 2014'te meme kanseri teşhisi konuldu.

Tedavisi 3 yıl süren ve 6 aylık zaman diliminde 3 kez ameliyat olmak zorunda kalan Kara, ameliyatların ve kemoterapi tedavisinin etkisiyle zayıflayarak güçsüz düştü.

Temiz hava almak için zengin bitki örtüsüne sahip Yahyalı'daki Aladağlar ve Hacer Ormanları bölgelerine çıkan Kara, burada topladığı bitkileri kullanarak sabun, sirke ve yağ üretimine başladı.

Tedavi sürecinde moral desteği olması için kendi imkanlarıyla üretimi sürdüren Kara, artık ürünlerini Yahyalı Kadın Kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyor.

"Tüm ürünleri doğal yöntemlerle yapıyorum"

Hacer Kara, AA muhabirine, 3 yıllık zorlu bir kanser tedavisi dönemi geçirdiğini ve sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Bundan 10 yıl önce kolunda şişlik şikayetiyle doktora gidince kanser olduğunu öğrendiğini anlatan Kara, "Burada bir dershanede aşçılık yapıyordum. Kolum şişmeye başladı. Romatizmadır diye ortopedi servisine gittim. Orası beni cerraha gönderdi. Burada yapılan tetkikler neticesinde göğsümde kitle olduğu ortaya çıktı, zor bir süreçti." dedi.

Kara, tedavi sürecinde faydası olur diye sık sık doğa gezileri yaptığını dile getirerek, doktorların erken teşhisi, çocuklarının desteği ve üretime katılmanın verdiği moralle kanseri yenmeyi başardığını ifade etti.

Tüm ürünleri doğal yöntemlerle yaptığını ve ilçedeki kadın kooperatifinde sattığını belirten Kara, "Her türlü sirkeyi yapıyorum. Mavi hindiba, elma, üzüm sirkesi yapıyorum. Yağlar yapıyorum. Kantaron yağı, sabunlar. Özellikle sıdır sabunu Arabistan kirazı dedikleri bitkinin sabunu. Sabunları en çok zeytinyağıyla yapıyorum. Ürünlerimi satıp evime elim dolu poşetle gidince bir anne olarak daha da gururlu oluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Aladağlar, Yahyalı, Kayseri, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanser Tedavisi Gören Kadın, Üretimini Kooperatif Aracılığıyla Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kanser Tedavisi Gören Kadın, Üretimini Kooperatif Aracılığıyla Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement