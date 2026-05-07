Kanser Tedavisinde Dolandırıcılığa Hukuki Müdahale
Kanser Tedavisinde Dolandırıcılığa Hukuki Müdahale

07.05.2026 12:03
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser tedavisinde yetkisiz kişilere karşı hukuki adımlar atıyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, kanser tedavisi yapma yetkisi olmayan ve gerçek dışı iyileşme beklentisi oluşturarak hastaların tıbbi tedaviye ulaşma şanslarının önüne geçen kişiler hakkında hukuki adımlar atılacağını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, kanser hastalarının bilimsel, etik ve yetkin sağlık hizmetine erişimini korumanın derneğin en temel sorumluluklarından biri olarak görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, tıbbi onkoloji uzmanı olmayan bazı hekimlerin ve hatta hekim bile olmayan kişilerin kanser tedavileri konusunda hastalara yönelik bilimsel geçerliliği bulunmayan yönlendirmelerde bulundukları ve hatalı tedavi önerdikleri yönünde ciddi şikayetlerde bulunulduğu aktarıldı.

Kanser tedavisinin, multidisipliner yaklaşım, güncel bilimsel kanıtlar, uzmanlık eğitimi ve etik sorumluluk gerektiren son derece hassas bir alan olduğu vurgulanan açıklamada, "Kanser tedavisi yapma yetkisi olmayan kişilerce önerilen uygulamaların, hastanın mevcut tedavisinin etkinliğini azaltabileceği hatta yan etkilerini artırabileceği önemli bir gerçektir. Bu uygulamalar, tek başına kullanıldığında da direkt olarak kendi yan etkileri nedeniyle hastanın gerçek tedaviye ulaşma şansının önüne geçebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "Özellikle kanser gibi yaşamı tehdit eden hastalıklarda, hastaların ve hasta yakınlarının içinde bulunduğu kırılgan durumun istismar edilmesi kabul edilemez. Bilimsel dayanağı olmayan, kanıta dayalı tıp ilkeleriyle bağdaşmayan veya hastalarda gerçek dışı iyileşme beklentisi oluşturan her türlü uygulama ve söylem, hem etik hem de hukuki açıdan titizlikle değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Derneğe ulaşan tüm bilgi, belge ve bildirimlerin hukuk danışmanları tarafından incelendiği ve ehliyetsiz tedavi yapan kişilerin eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'na göre suç teşkil ettiği belirtilen açıklamada, "Dernek avukatımız bu konuda harekete geçerek çalışmalarına başlamış olup, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca durum ilgili kurum ve kuruluşlara, RTÜK'e, TBMM'ye, Türk Tabipler Birliğine, Ulusal Basın Konseyi ile Türkiye'de faaliyet gösteren sosyal medya şirketlerinin temsilcisi hukuk bürosuna bildirilecek ve ayrıca her yönden hukuki, idari başvurular yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

