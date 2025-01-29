Kanserle Savaşırken Sepet Örüyor - Son Dakika
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Kanserle Savaşırken Sepet Örüyor

Kanserle Savaşırken Sepet Örüyor

60 yaşındaki Veysel Akın, kanser hastalığına rağmen 51 yıldır sepet örerek geçimini sağlıyor.

29.01.2025 13:20
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Sinop'ta, 9 yaşındayken babasından öğrendiği sepet örmeyi meslek edinen 60 yaşındaki Veysel Akın, kanser hastalığına rağmen işini yapmayı sürdürüyor.

Türkeli ilçesi Hacı köyünde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Veysel Akın, çocuk yaşta öğrendiği mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

Fındık dallarından 51 yıldır sepet örerek geçimini sağlayan Akın, 2016 yılında yakalandığı kanser hastalığına rağmen işini bırakmayarak müşterilerinin taleplerini karşılamaya gayret gösteriyor.

Veysel Akın, AA muhabirine, babasından miras kalan bu mesleği gelecek kuşaklara aktarmak istediğini söyledi.

Sepet örme mesleğini 9 yaşında babasından öğrendiğine işaret eden Akın, "Bu zanaata 9 yaşında başladım. Babamdan öğrendim bu mesleği. Yaklaşık 51 yıldır bu işi yapıyorum. Bahçede meyve ve sebze toplamak için kullandığımız sepetlerin yanı sıra süs amaçlı sepetler de yapıyoruz. Bölgemizin en eski ustasıyım, benden başka bu işi yapan kimse yok." dedi.

Mesleğinin yaşamasını istiyor

Akın, çocuklarının bu zanaata ilgisiz kaldığını, mesleğinin gelecek nesiller tarafından yaşatılmasını istediğini dile getirerek, "Ailemde benden sonra bu işi yapacak kimse yok. Çok uğraştım ama yapmak istemediler. Ben öldüm mü bu da ölür, biter. Ben isterim ki genç olsun, kim olursa olsun gelsin, öğrenmek isteyene elimden geldiğince öğreteyim. Ustalığını, nasıl yapıldığını A'dan Z'ye elimden geldiğince öğretirim. Amacım, bu mesleğin ölmemesi." ifadelerini kullandı.

Sepetleri genellikle fındık dallarından yaptığını aktaran Akın, fındık ağacını esnek ve sağlam olması nedeniyle tercih ettiğini vurguladı.

Kestane ağacının çabuk solduğunu ve daha kısa ömürlü olduğunu belirten Akın, yaptığı sepetlerin yaklaşık 10 yıl dayanabildiğini kaydetti.

Akın, günde bir sepet örebildiğini, sepetleri sipariş üzerine hazırlayarak çevre köylerden ve yurt dışındaki gurbetçilerden gelen talepleri karşıladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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