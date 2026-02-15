Kanta Müzesi: Kebbi Krallığı'nın Kültürel Mirası - Son Dakika
Kanta Müzesi: Kebbi Krallığı'nın Kültürel Mirası

15.02.2026 23:43
Nijerya'daki Kanta Müzesi, Kebbi Krallığı'nın tarihini ve kültürünü sergiliyor.

Nijerya'nın Argungu kentinde bulunan Kanta Museum, Kebbi Krallığı'nın köklü geçmişini ve Kanta hanedanının mirasını yansıtan önemli kültürel alanlar arasında yer alıyor.

Müze yetkilisi Sanusu Alhassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapının 1831'de dönemin Kebbi Emiri Yakubu Nabame tarafından inşa edildiğini belirtti.

Binanın adını Kebbi Krallığı'nın kurucusu Muhammad Kanta'dan aldığını söyleyen Alhassan, yapının 1942'ye kadar emirlik sarayı olarak kullanıldığını, İngiliz sömürge yönetiminin yeni saray inşa etmesinin ardından 1 Temmuz 1958'de müze olarak hizmete açıldığını söyledi.

Alhassan, müzede 500'ün üzerinde tarihi eserin bulunduğunu vurgulayarak, geleneksel silahlar, tılsımlar, mızraklar, kılıçlar, ok ve yaylar, yerel tüfekler, davullar ile ahşap ve taş objelerin Kebbi bölgesinin tarihine ışık tuttuğunu dile getirdi.

Müzede, Kebbi emirlerinin kabirlerinin de bulunduğunu anlatan Alhassan, geleneğe göre görevdeki emirin de burayı ziyaret ederek saygı sunduğunu ifade etti.

Alhassan, kuzey Nijerya'ya özgü geleneksel mimari özellikler taşıyan yapının kültürel açıdan büyük değer barındırdığını aktararak, müzede Kanta hanedanı, Hausa kültürü, Kebbi Krallığı tarihi ve geleneksel festivallere ilişkin galerilerin ziyaretçilere açık olduğunu kaydetti.

Nijerya'nın önemli kültürel alanlarından biri olarak kabul edilen Kanta Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Nijerya, Kültür, Güncel, Son Dakika

