Kantinlere Denetim

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Ortahisar Belediyesi ile Trabzon Ticaret Müdürlüğü ekiplerince ekimde işletme ve okul kantinleri denetlendi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, halkın huzuru, sağlığı ve güvenliği için zabıta ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Zabıta ekiplerinin geçen ay 304 işletme ve 103 okul kantinini denetlediğini aktaran Kaya, ayrıca Trabzon Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle 104 denetimin gerçekleştirildiğini, 14 iş yerine kapatma cezası uygulandığını vurguladı.

Kaya, Zabıta Müdürlüğünün görev alanına giren hiçbir konuda mevzuat dışı uygulamalara müsaade etmeyeceklerini kaydetti.