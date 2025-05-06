Kanton Fuarı\'na Rekor Katılım

GUANGZHOU, 6 Mayıs (Xinhua) -- 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'na tüm dünyadan 288.000'den fazla alıcının katıldığı bildirildi. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde düzenlenen ve Kanton Fuarı olarak da bilinen fuar, pazartesi günü sona erdi.

Fuarın organizatörlerinin açıkladığı verilere göre fuara bu yıl katılan yabancı alıcı sayısı, geçen yıla göre yüzde 17,3'lük bir artışla yeni bir zirveye ulaştı. Veriler, 171.750 yabancı alıcının da fuara ilk kez katıldığını gösterdi. Kuşak ve Yol işbirliği ülkelerinden gelen alıcıların toplam sayısıysa bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 187.450'ye ulaştı. Bu rakam, tüm yurtdışı alıcıların yüzde 64,9'unu teşkil etti.

Fuar, tüm dünyada 229 ülke ve bölgeden 527.000'den fazla çevrimiçi alıcıyı da kendine çekti. Etkinlik boyunca fuarda toplam 4,55 milyon ürün sergilenirken, bunların 1,02 milyonu yeni ürünlerden, 880.000'i yeşil ve düşük karbonlu ürünlerden, 320.000'i ise akıllı ürünlerden oluştu.

Fuarda öne çıkan yeniliklerden biri de bu yıl ilk kez kurulan hizmet robotları alanı oldu. Alanda 46 Çinli üretici, 60 farklı endüstriyel uygulamada kullanılabilecek 500'den fazla ileri düzey robotu tanıttı.

1957 yılından bu yana her yıl iki kez Guangzhou kentinde düzenlenen Kanton Fuarı, Çin'deki kapsamlı uluslararası ticaret etkinlikleri arasında en uzun soluklu olanı. Fuar, Çin'in dış ticaretinin göstergesi olarak kabul ediliyor.