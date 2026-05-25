Kapadokya Bayramda Yoğun İlgi Görüyor

25.05.2026 14:56
Kurban Bayramı öncesi Kapadokya'daki konaklama doluluğu yüzde 80'e ulaştı, yerli turist akını sürüyor.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesindeki konaklama tesislerindeki doluluk oranları Kurban Bayramı öncesi yüzde 80'e ulaştı. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Teyfik Ölmez, "Yakın çevrede yaşayan Türk misafirlerle de son dakika satışlarıyla Kapadokya bölgesindeki doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmese bile yüzde 90'ların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Kapadokya bölgesinde 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı öncesi rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini Kapadokya'da geçirmek isteyen yerli turistler rezervasyon yaptırıyor. KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, "Kapadokya tamamen bayram dolayısıyla dolmaya başladı. Zaten nisan ve mayıs ayı, bölgenin yüksek sezonuydu. Bölge, yabancı misafirlerin yanında, tatilin 9 güne çıkması nedeniyle yerli akınına da uğradı. Şu anda bölgede doluluk oranı yüzde 80'lerin üzerine çıktı. Tabi ki yakın çevrede yaşayan Türk misafirlerle de son dakika satışlarıyla Kapadokya bölgesindeki doluluk oranı yüzde 100 olarak gerçekleşmese bile yüzde 90'ların üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

'KAPADOKYA, KURBAN BAYRAMI'NDA DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR'

TÜRSAB Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu ise "Kapadokya her zaman olduğu gibi bu dönem içerisinde de 9 günlük Kurban Bayramı'nda da büyük ilgi görüyor. Bölgeye gelen misafirlerimiz özellikle doğal alan içerisinde ve kültürel alanları gezmenin yanı sıra, hava şartları müsait olması durumunda özellikle sıcak hava balonları, ATV turları, at turları ve Türk geceleri ile buna benzer sosyal aktiviteleri ile dolu güzel bir bayram geçirmeleri için misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda gelen rezervasyonlara baktığımızda bölgesel anlamda değişkenlik gösterse de yüzde 80 oranlarına ulaştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

