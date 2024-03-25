Kapadokya\'da 4 Peribacasında Restorasyon Çalışması Başladı

Kapadokya Alan Başkanlığı, 4 peribacasında restorasyon çalışması başlattı.
Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Nevşehir'in Göreme beldesinde çalışmanın yapıldığı alanda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
İnceciköz, gazetecilere, Başkanlık bünyesindeki ekiplerin bölge genelinde araştırma yaptıklarını, gövdelerinde çatlak ve dezenformasyon tespit edilen peribacalarının hasar analizinin ardından gerekli çalışmaya başladıklarını belirtti.
İlk etapta dört peribacasında uzman ekiplerin çalışmaya başladığını dile getiren İnceciköz, şöyle konuştu:
"Bölgede acil önlem alınması gereken peribacalarında kapsamlı bir restorasyon çalışması başlattık. Özellikle can ve mal tehlikesi oluşturan peribacalarında birçok bilimsel yöntem kullanılarak projelendirme yapıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı olarak 9 peribacasında da benzer çalışma yapılacak. Doğal değerlerin gelecek nesillere aktarılması misyonumuz gereği bu çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Tamamlandıktan sonra hem bölge insanı hem turistler bu peribacalarını rahatlıkla gezebilecek. Tespit ettiğimiz sorunları bertaraf etmek için ekipler, peribacasında öncelikle acil güvenlik önlemi aldı. Statik açısından sıkıntılı olanlara güçlendirme çalışması yaptık."
İnceciköz, restorasyon projesinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.
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