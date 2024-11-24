Kapadokya'da Balon Turları Hava Koşulları Nedeniyle İptal

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Kapadokya'da turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılamayacak.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik düzenlenen ve olumsuz hava koşullarından dolayı 21 Kasım Perşembe gününden beri yapılamayan balon turları yarın da düzenlenemeyecek.

Bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar ve tipi nedeniyle turların, hava şartlarının normalleşmesinin ardından yeniden başlaması bekleniyor.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükselen balonlar, mevsim koşulları çerçevesinde yılda ortalama 220 gün uçuş gerçekleştirebiliyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.