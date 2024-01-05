Kapadokya\'da Balon Turlarına Talep Devam Ediyor

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da geçen yıl 615 bin 63 turist balon turuna katıldı.

2023 yılında, müze ve ören yerlerini gezen turist sayısı bakımından 4 milyon 826 bin 662 ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı Kapadokya'da sıcak hava balon turuna olan talep devam etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, geçen yıl hava koşullarının uygun olduğu günlerde toplam 27 bin 318 ticari uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölge turizmi açısından 2024 yılının da verimli geçmesini dileyen Fidan, şunları kaydetti:

"2023 yılının turizm rakamlarına baktığımızda ilimiz açısından başarılı bir yıl olduğunu, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı açısından bakıldığında da rekor yılı olduğunu ifade etmiştik. Bölgemiz turizmi açısından önemli aktivitelerden biri de sıcak hava balon turizmidir. 2023 yılında ilimizde 218 gün balon uçuşu gerçekleştirildiğini görmekteyiz. 27 bin 318 ticari uçuşta 615 bin 63 kişi Kapadokya'nın güzelliğini havadan izlemiştir. Bu rakamlar balon turizmi ve balonculuk faaliyeti açısından da 2023 yılının başarılı geçtiğini göstermektedir. 2024'te de aynı başarının devam etmesi dileğiyle sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Bölgede, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de ise 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.