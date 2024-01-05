 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kapadokya'da Balon Turlarına Talep Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'da Balon Turlarına Talep Devam Ediyor

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da geçen yıl 615 bin 63 turist balon turuna katıldı. 2023 yılında, müze ve ören yerlerini gezen turist sayısı bakımından 4 milyon 826 bin 662 ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı Kapadokya'da sıcak hava balon turuna olan talep devam etti. Bölge turizmi açısından 2024 yılının da verimli geçmesi dileğiyle sektör çalışanlarına teşekkür ediliyor.

Kapadokya\'da Balon Turlarına Talep Devam Ediyor
05.01.2024 - 12:04,
Abone Ol

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'da geçen yıl 615 bin 63 turist balon turuna katıldı.

2023 yılında, müze ve ören yerlerini gezen turist sayısı bakımından 4 milyon 826 bin 662 ziyaretçi ile tüm zamanların rekorunun kırıldığı Kapadokya'da sıcak hava balon turuna olan talep devam etti.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, geçen yıl hava koşullarının uygun olduğu günlerde toplam 27 bin 318 ticari uçuş gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölge turizmi açısından 2024 yılının da verimli geçmesini dileyen Fidan, şunları kaydetti:

"2023 yılının turizm rakamlarına baktığımızda ilimiz açısından başarılı bir yıl olduğunu, yerli ve yabancı ziyaretçi sayısı açısından bakıldığında da rekor yılı olduğunu ifade etmiştik. Bölgemiz turizmi açısından önemli aktivitelerden biri de sıcak hava balon turizmidir. 2023 yılında ilimizde 218 gün balon uçuşu gerçekleştirildiğini görmekteyiz. 27 bin 318 ticari uçuşta 615 bin 63 kişi Kapadokya'nın güzelliğini havadan izlemiştir. Bu rakamlar balon turizmi ve balonculuk faaliyeti açısından da 2023 yılının başarılı geçtiğini göstermektedir. 2024'te de aynı başarının devam etmesi dileğiyle sektör çalışanlarına teşekkür ediyorum."

Bölgede, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de ise 662 bin 443 turist sıcak hava balon turuna katılmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Nevşehir Valiliği, Kapadokya, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Balon Turlarına Talep Devam Ediyor - Son Dakika


12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın

Son Dakika
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:53 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 29,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 12:54:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Balon Turlarına Talep Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement