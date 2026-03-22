Kapadokya\'da Bayram Yoğunluğu

22.03.2026 13:16
Ramazan Bayramı'nda yerli turistler Kapadokya'da doluluk oranını yüzde 80'e çıkardı.

Ramazan Bayramı tatilini Kapadokya'da değerlendiren yerli turistler turizm merkezlerine hareket kattı.

19 Mart'ta başlayan bayram tatilini UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede geçirmek isteyen yerli konuklar, konaklama tesislerinde yüzde 80'e yakın doluluk sağladı.

Nevşehir'in Avanos, Derinkuyu ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme, Ortahisar, Uçhisar, Kaymaklı beldeleri ile Çavuşin ve İbrahimpaşa köylerinde araç ve insan yoğunluğu oluştu.

Tatilciler, açık hava müzeleri, ören yerleri, yer altı şehirleri ve seyir alanlarında bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buldu.

Vadilerde yürüyüş yapan tatilciler, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen tur aktivitelerine katıldı.

Avanos ilçesinde ise Kızılırmak üzerinde bulunan ve "Sallanan Köprü" olarak bilinen tarihi asma köprüde de yoğunluk görüldü.

Tatilcilerden Neşe Çelik, AA muhabirine, arkadaşlarıyla geldiği bölgede keyifli vakit geçirdiğini belirterek, "Bayram tatili için geldik. Daha önce de gelmiştim ama o zaman balonları da izlemiştik. Burada her şey çok güzel." dedi.

Dilek Karakoca ise bölgenin doğal güzelliklere sahip vadilerini katıldığı tur etkinliğiyle keşfe çıktığını kaydederek, "Kapadokya'ya ilk defa geliyorum, çok güzel görünüyor. Sallanan köprüye gittik, peribacalarını gördük. Şimdi ise ATV arazi aracıyla tura katılıyoruz. Çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Dilan Çalışkan da ilk defa geldiği Kapadokya'da müze ve ören yerlerini gezdiğini söyledi.

Turistlere yönelik at ve arazi araçlarıyla tur düzenleyen bir acentenin sahibi Adem Demir ise yerli turistlerin bayram tatilinde gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Aktivite taleplerini karşılamak için çaba harcadıklarını belirten Demir, "Kapadokya'ya gelen misafirlerimize at ve ATV araçlarıyla tur yapıyoruz. Bayram Kapadokya'ya hareket kattı. Yağmur etkisi fazlaydı ama son iki gündür hava iyi ve bölge daha da kalabalıklaştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kapadokya, Kültür, Güncel, Turizm, Doğa, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
