Kapadokya\'da Patates Fiyatları Sezon Boyunca Yükselmeyecek

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Yer altı depolarının bulunduğu Kapadokya'daki çiftçi kuruluşlarının temsilcileri, erkenci hasadı Çukurova yöresinde başlayan patatesin fiyatının ekim alanı ve verimdeki artış dolayısıyla sezon boyunca yükselmeyeceğini öngörüyor.

Çukurova yöresinde hasadı süren patates, gelecek aydan itibaren ülke genelinde farklı yörelerde de tarladan sökülmeye başlanacak. Eylül ayına kadar tarladan tüketiciye ulaşan patates, kış boyu Kapadokya'ya özgü kayadan oyma doğal yer altı soğuk hava depolarından pazara sunulacak.

Nevşehir Ziraat Odası Başkanı Kahraman Kaya, AA muhabirine, patates fiyatlarından bu yıl üreticinin de tüketicinin de memnun olacağını anlattı.

Kaya, " Adana'da rekoltede geçen yıla göre yüzde 50 fazlalık var. Hasadın ilk başladığı dönem kilogramı tarlada 17 lira iken 12 liraya geriledi. Olağan dışı bir hastalık veya verim kaybı olmazsa ülke genelinde bu yıl 7-8 milyon ton ürün elde ederiz. Patates fiyatında artış beklemiyoruz. Kilogram fiyatının 10-12 lira bandında olması çiftçiyi memnun edecektir." dedi.

Sonbahardaki kışlık hasatta elde edilecek ürünlerin önemli bir kısmının yeni hasat dönemine kadar ihtiyacı karşılaması için Kapadokya'daki depolara sevk edileceğini dile getiren Kaya, "Nevşehir yöresindeki yer altı depolarının 2 milyon ton kapasitesi var. Yöremizdeki ev altı depolarında da yaklaşık 800 bin ton patates depolanıyor. Bu yıl patates adına en ufak bir sıkıntı beklemiyoruz." diye konuştu.

"Hasattaki verim, Türkiye'de patates açığı oluşmayacağını ortaya koyuyor"

Patates Üreticileri, Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Köybaşı da ülke genelinde çiftçinin patates üretimine yönelmeye başlamasıyla ekim alanlarının genişlediğini söyledi.

Köybaşı, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kileri olarak tabir edilen Nevşehir yöresindeki doğal depolarda patates stoku nisan sonu itibarıyla bitti. Çukurova'da nisan sonuna doğru başlayan hasat temmuza kadar sürecek. İklim koşullarından dolayı rekolte çok güzel. Hasattaki verim, Türkiye'de patates açığı oluşmayacağını ortaya koyuyor. Fiyatların da yükselmeyeceğini öngörüyoruz. Ödemiş bölgesinde de haziran başında hasat başlayacak. Ardından İnegöl, Niksar ve Mardin, ağustos itibarıyla da İç Anadolu'da tarladan patates sökümü başlamış olacak. Eylül başına kadar tarladan direkt pazara sevk edilir, eylül başından itibaren kış boyunca Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak patates depolarımıza gelir. Şu an Adana bölgesinden kilogramı 13 liradan çıkıyor, Ödemiş'te hasadın başladığı noktalardan da kilogramı 11-12 lira civarında."