Kapadokya'da şehitler için balonlu anma - Son Dakika
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Kapadokya'da şehitler için balonlu anma

14.07.2026 06:52
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Kapadokya'da 15 Temmuz etkinliklerinde, 253 şehidin fotoğraflı afişleri ve Türk bayrakları taşıyan sıcak hava balonları gökyüzüne yükseldi. Nevşehir Valisi, darbe girişimine karşı milletin destan yazdığını vurguladı.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve 253 şehidin fotoğraflarının bulunduğu afişlerle havalandı.

Nevşehir Valiliği tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonlarına Türk bayrakları ile şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı.

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nde görevlilerce hazırlanan sıcak hava balonları tur için hazırlıkların tamamlanmasının ardından gökyüzüne yükseldi.

Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, gazetecilere, 10 yıl önce hain darbe girişimine karşı milletin unutulmayacak bir destan yazdığını belirtti.

Vali Kök, şöyle konuştu:

"Bundan tam 10 yıl önce hain darbe girişiminde bulunan, vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyenlere karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz milletimiz egemenliğini korumuş, demokrasisine sahip çıkmış, bayrağı indirmemiş, ezanını susturamamıştır. Dünyaya örnek olan bu kahramanlıkta şehitlerimizi anmak ve gazilerimize balonlarla gökyüzünden selam göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi ezanı susturmayacağız, bayrağı indirtmeyeceğiz, vatanı böldürmeyeceğiz. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. İrade bizim, vatan bizim, zafer bizim."

Bayrak ve afişleri taşıyan balonlar peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Vali Kök'e, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Çiçek ile İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya'da şehitler için balonlu anma - Son Dakika

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