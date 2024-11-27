Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Uçtu - Son Dakika
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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Uçtu

Kapadokya\'da Sıcak Hava Balonları Yeniden Uçtu

Kar yağışının sona ermesiyle Kapadokya'da sıcak hava balon turları 6 gün aradan sonra başladı.

27.11.2024 09:47
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Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı 6 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yeniden başladı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde hava koşulları elverişli olduğunda yılda ortalama 220 gün uçuş yapan sıcak hava balonları, 21 Kasım'dan beri bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle havalanamıyordu.

Hafta sonu başlayan kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesinde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu karla kaplı vadiler üzerinde manzaraya renk kattı.

Yükseklerde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman gözden kaybolup yeniden beliren balonlar, sıfırın altında 8 derece soğukta uçtu.

Balon turuna katılan İngiliz turist Rager Herbert, 4 gündür Kapadokya'daki turistik alanları gezdiklerini belirterek, sıcak hava balon turuna katılabilmek için bölgede konaklama sürelerini uzattıklarını söyledi.

Herbert, balonla bölge semalarına yükselmenin heyecanını yaşadığını ifade etti.

Angelina Leroy da Kapadokya'nın eşsiz bir görünüme sahip olduğunu, uzun süredir istediği balon turuna katılabilmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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