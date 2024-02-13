Kapadokya\'da turist rehberleri kanun teklifine tepki gösterdi

Kapadokya'da faaliyet gösteren turist rehberleri, Turist Rehberliği Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifine tepki gösterdi.
Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) tarafından düzenlenen etkinliğe katılan rehberler, Nevşehir Valiliği önünde bir araya geldi.
NERO Başkanı Özay Onur, yabancı lisana ihtiyaç duyulmamasını içeren Türkçe rehber düzenlemesinden kaygı duyduklarını belirtti.
TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine karşı olduklarını vurgulayan Onur, şöyle konuştu:
"Rehberlik mesleği, birçok farklı lisans mezunlarına açılarak Türkçe rehberlik adı altında büyük bir işsiz ordusu oluşturulacaktır. Bugün, hali hazırda yaklaşık 14 bin Türkçe konuşan ve en az bir yabancı dil bilen turist rehberi bulunmaktayken sektörel gerçeklerle çatışan bir istihdam algısı oluşturulmaktadır. Bazı kötü niyetli acentelerin baskısıyla sözde rehber bulunamıyor söylemi piyasaya servis edilmiştir. Ülkemizde hem Türkçe gruplara hem de yabancı gruplara yetecek kadar turist rehberi bulunmaktadır."
Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, "Mesleğe kabul koşullarını yerine getirip, sadece yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler ise Bakanlığın talebiyle konusunda uzmanlaşmış kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan mesleğe kabul sınavında başarılı olmaları halinde, katıldıkları uygulama gezisine bağlı olarak bölgesel veya ülkesel Türkçe turist rehberi olmaya hak kazanacak." ibaresi yer alıyor.
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