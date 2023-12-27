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Kapadokya'da 2024'te Ziyaretçi Sayısının Artması Bekleniyor - Son Dakika
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Kapadokya'da 2024'te Ziyaretçi Sayısının Artması Bekleniyor

Kapadokya, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 2023 yılında ziyaretçi rekoru kırılan bölgede, turizmciler 2024'te de turist sayısının artmasını hedefliyor. Kapadokya'nın geniş coğrafyası ve alternatif tur etkinlikleri, turizm sezonunun 12 ay devam etmesini sağlıyor. Turizmde yeni rekorlar kırılması ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlanması bekleniyor.

Kapadokya\'da 2024\'te Ziyaretçi Sayısının Artması Bekleniyor
27.12.2023 - 12:25,
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Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli geniş coğrafyası ve alternatif tur etkinlikleri ile turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da, 2024'te de ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, 12 ay devam eden turizm sezonu sayesinde her yıl daha fazla sayıda turiste ev sahipliği yapıyor.

2023'ün 11 aylık sürecinde yaklaşık 4 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlayan bölgedeki turizmciler, yeni yılda turist sayısının artmasını hedefliyor.

"Otellerde yüzde 90'lara yakın doluluğu yakaladık"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Talip Aldemir, AA muhabirine, 6 Şubat depremleri nedeniyle yılın ilk yarısında görülen sakinliğin haziran ayı itibarıyla yerini yoğunluğa bıraktığını belirtti.

Bölgede 2023 yılında ziyaretçi rekoru kırıldığını anımsatan Aldemir, şöyle devam etti:

"Turizmciler olarak 2023 yılının iyi bir yıl olduğunu düşünüyoruz, sayılar da zaten bize bunu gösteriyor. 2024'e girerken yılbaşı ile Kapadokya bölgesindeki otellerde yüzde 90'lara yakın doluluğu yakaladık. Bunu, 2024'ün göstergesi olarak kabul ediyoruz. Önümüzdeki yılda olağanüstü bir durum olmadığı takdirde bunun da üstüne çıkarak turizmde yeni rekorlar kıracağımızı ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacağımızı düşünüyorum. Eğer deniz, kum, güneş turizminden bahsedersek dünyanın her tarafında bulabiliriz ya da 60 yıllık, 500 yıllık, 1000 yıllık birçok yapıt görebiliriz. Ama burada 60 milyon yıllık bir tarih var, doğa oluşumları var ve birçok aktivitenin yapılabildiği bir bölgedeyiz. Burada dünyanın hiçbir yerinde olmayan apayrı bir tarih yatıyor."

TÜRSAB İç Turizm İhtisas Başkan Yardımcısı İsmail Sucu da Kültür ve Turizm Bakanlığının tanıtım çalışmalarının turizme olumlu yansıdığını ifade etti.

Türkiye ve bölge turizminin 2023'te yükseliş yakaladığına değinen Sucu, "Dünyada turizmi olumsuz etkileyecek herhangi bir unsur olmadığı takdirde Türkiye'mizin ve Kapadokya bölgesinin trendinin daha da yükselerek devam edeceğine inanıyorum. Kapadokya'da, kültür turizminin yanı sıra diğer aktiviteler, spor faaliyetleri ve eğlence turizmine yönelik de bir çalışma yapılıyor. Bunların da çarpan etkisi çok oluyor. Sıcak hava balonculuğu başta olmak üzere aktiviteler ile Kapadokya her kesimi çekebilecek bir turizm kaynağına sahip oluyor." diye konuştu.

"Gelecek yıla daha fazla yoğunluk bekliyoruz"

Bölgedeki turizmcilerden Fatmanur Cingil ise Cumhuriyet'in 100'üncü yılını rekorla kapatmanın heyecan ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Tesislerinde genellikle ABD, Meksika, İspanya ve Asya ülkelerinden misafirleri ağırladıklarını aktaran Cingil, "2023 yılı önceki yıllara göre daha yoğun geçti. Özellikle yaz sezonu yoğunluk arttı. Bu yıl bize ilaç gibi geldi, yükselişe geçtik. Gelecek yıla daha fazla yoğunluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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