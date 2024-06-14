Kapadokya'da Uluslararası Yoga Günü etkinliği düzenlendi

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Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Kapadokya'da, Uluslararası Yoga Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Nevşehir'in Avanos ilçesi Paşabağları Ören Yeri'nde, "kendin ve toplum için yoga" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alpana Dubey ile yogaseverler katıldı.

Etkinlikte konuşan Dubey, yoganın zihin ve beden üzerindeki olumlu etkilerini tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Dubey, "Hindistan'da 5 bin yıldır yoga var. Yoganın günümüzde fark edilen faydalarını biliyoruz. Tüm dünya Kovid-19 salgınından muzdarip olduğu süreçte yoganın ve geleneksel tıp sisteminin değeri anlaşıldı. Yoga, insanlar tarafından fiziksel sağlık ve bağışıklığı artırmak için kullanıldı. Hindistan ve Türkiye dahil olmak üzere farklı ülkelerde geleneksel tıbbın bulunduğunu düşünüyorum. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından peribacaları çevresinde hazırlanan alanda eğitmenler eşliğinde yoga yapıldı.