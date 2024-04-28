Kapadokya'daki Sakuralar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kapadokya'daki Sakuralar görsel şölen oluşturdu

Kapadokya bölgesinde çiçek açan ve 'Japon kirazı' olarak da bilinen Sakura ağaçları, turistlerin yürüyüş yolunu renklendiriyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Ajwa Otel'in bahçesine dikilen 125 Sakura ağacı, baharın heyecanını yansıtan pembe çiçekleriyle görsel bir şölen sunuyor. Ağaçların özel bakım gerektirdiğini belirten Ziraat Mühendisi, Sakuraların eksi 15 dereceye kadar dayanabildiğini ve otel tarafından kış aylarında ekstra besin takviyeleriyle korunduğunu söyledi. Ajwa Otel Müdürü ise ağaçların ortalama iki hafta ömürleri olduğunu ve otelde kullanılan ürünlerin misafirlere sunulduğunu belirtti. Kapadokya Rehberler Odası Başkanı da Sakura ağaçlarının Kapadokya'nın güzelliğine güzellik kattığını vurguladı.

28.04.2024 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya'daki Sakuralar görsel şölen oluşturdu

5 yıl önce dikilen ağaçlar, turistlerin yürüyüş yolunu renklendiriyor

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde çiçek açan ve 'Japon kirazı' olarak da bilinen Sakura ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümde butik otel konseptinde hizmet sunan Ajwa Otel'in yerleşkesine beş yıl önce 125 Sakura (kiraz çiçeği) ağacı dikildi. Sakura ağaçlarının baharın heyecanını yansıtan pembe çiçekleri, turistlerin gezi yollarını renklendirirken, görenlere de güzel bir görsel şölen sunuyor. Sakura ağaçlarının özel bakım gerektirdiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Sami Kurtköylü yaptığı açıklamada; "Kapadokya otelin peyzaj ve bakımından sorumluyum. Şu anda Sakura ağaçlarının çiçek açma dönemindeyiz. Gördüğünüz gibi bu dönem Nisan'ın son iki haftası ve Mayısın ilk iki haftasını kapsayan bir dönem. Genelde bu bölgede de bu kadar yoğunlukta Sakuranın kullanıldığı tek tesis diyebilirim. Sakuralar eksi 15 dereceye kadar dayanım göstermekte ve artı 45 dereceye kadar da yüksek sıcaklıklara dayanabilmekte. Bizim buradaki zorluğumuz kışın sıcaklık yer yer eksi 15'inde altına düşebildiği için biz buralarda kışa girmeden ekstra besin takviyeleri ile Sakuralarımızı besliyoruz. Böylece soğuklara maruz kaldığı zaman da hayatta tutabilelim" şeklinde konuştu.

2 haftalık ömürleri var

Ajwa Otel Müdürü Gamze Korkmaz da İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada Sakura çiçeklerinin ortalama iki hafta ömrü olduğunu söyledi. Korkmaz; "Otelimizde yaklaşık 125 tane Sakura ağacı bulunmaktadır. Sakuralar Japon kiraz çiçeği olarak da geçiyor. Her yıl nisan ayının son döneminde açmaya başlıyorlar ve yaklaşık iki hafta ömrü var. Aslında bize yaşamla ölüm arasındaki kısa süreyi anlatıyor. Hikayesi bu. Biz de misafirlerimize bu şöleni yansıtmaya çalışıyoruz. Otelimizdeki restoran içerisinde sakuralardan yaptığımız ürünleri kullanıyoruz. Restoranda özellikle misafirlerimiz reçel ve şerbet, yapımına katılarak görüyorlar ve tatma fırsatı buluyorlar. Ayrıca Sakuradan bitki çayları da yapıyoruz. E vitamini açısından oldukça zengin olan Sakuralar ayrıca otelimizdeki spa merkezinde de kullanılıyor" dedi.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise yaptığı açıklamada Sakura ağaçlarının Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine güzellik kattığını söyledi. Onur; "Kapadokya bölgemiz bozkır ikliminin olduğu ve bozkır bitki örtüsü ile bilinen bir bölge. Bizler Kapadokya'yı üç şekilde geziyoruz. Kapadokya'nın altına iniyorsunuz, yerin yüzeyinde sizi başka bir dünya bekliyor ve gökyüzünde balona çıktığınız zaman bunu tamamlamış oluyorsunuz. Ama şu an bulunduğumuz yerde anavatanı Japonya olan Sakura ağacının bol miktarda olduğu ve Bozkır iklimin içerisinde yaşadığını görüyoruz. Bu çölün ortasında bir vaha var demek. Dolayısıyla Japon kirazı dediğimiz bitki bozkır ikliminde yetiştiriliyor. Bu özel bir emek ister, özel bir çaba ister. Toprak yapısı ona göre ayarlamak ister. Sakuralar şu anda da bizlere çok özel bir görsel sunuyor. Dolayısıyla özel bir yerdeyiz, burada sadece saklı ağaçları yok. Yaklaşık 100 dönüme kurulmuş özel bir tesis var. Kalite olarak da Kapadokya'nın üstünün kalite hizmetinin verildiği bir alandayız. Kapadokya'mıza böyle tesisler değer katıyor ve bu değeri de biz turistlerimize anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kapadokya, Şölen, Japon, Doğa, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'daki Sakuralar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
14:52 Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın Otel sahibinden müşteri yorumlarına skandal yanıtlar: Soyunmaktan giyinmeye vakit bulamazsın
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:50 Bounemouth’u sırtladı Enes Ünal, performansıyla Premier Lig’e damga vurdu Bounemouth'u sırtladı! Enes Ünal, performansıyla Premier Lig'e damga vurdu
18:28 Alanyaspor, İstanbulspor’u 6-0 mağlup etti Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
17:04 Londra derbisi nefes kesti 5 gollü maçta zafer Arsenal’in Londra derbisi nefes kesti! 5 gollü maçta zafer Arsenal'in
16:24 Samsun’da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu Samsun'da 11 gündür kayıp olan kız çocuğu, sahibi il dışında olan bir evde bulundu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:04 İBB’nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur’un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu İBB'nin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden Edanur'un akrabası isyan etti: Orayı çevirmeleri gerek ama hiçbir şey yoktu
14:27 Ankara’da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi Ankara'da dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
14:11 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesiyle ilgili açıklama: En önemli gündem maddesi ekonomi olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 19:32:39. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'daki Sakuralar görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement