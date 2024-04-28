Güncel

Kapadokya'daki Sakuralar görsel şölen oluşturdu

5 yıl önce dikilen ağaçlar, turistlerin yürüyüş yolunu renklendiriyor

NEVŞEHİR - Kapadokya bölgesinde çiçek açan ve 'Japon kirazı' olarak da bilinen Sakura ağaçları güzel görüntüler oluşturdu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümde butik otel konseptinde hizmet sunan Ajwa Otel'in yerleşkesine beş yıl önce 125 Sakura (kiraz çiçeği) ağacı dikildi. Sakura ağaçlarının baharın heyecanını yansıtan pembe çiçekleri, turistlerin gezi yollarını renklendirirken, görenlere de güzel bir görsel şölen sunuyor. Sakura ağaçlarının özel bakım gerektirdiğini söyleyen Ziraat Mühendisi Sami Kurtköylü yaptığı açıklamada; "Kapadokya otelin peyzaj ve bakımından sorumluyum. Şu anda Sakura ağaçlarının çiçek açma dönemindeyiz. Gördüğünüz gibi bu dönem Nisan'ın son iki haftası ve Mayısın ilk iki haftasını kapsayan bir dönem. Genelde bu bölgede de bu kadar yoğunlukta Sakuranın kullanıldığı tek tesis diyebilirim. Sakuralar eksi 15 dereceye kadar dayanım göstermekte ve artı 45 dereceye kadar da yüksek sıcaklıklara dayanabilmekte. Bizim buradaki zorluğumuz kışın sıcaklık yer yer eksi 15'inde altına düşebildiği için biz buralarda kışa girmeden ekstra besin takviyeleri ile Sakuralarımızı besliyoruz. Böylece soğuklara maruz kaldığı zaman da hayatta tutabilelim" şeklinde konuştu.

2 haftalık ömürleri var

Ajwa Otel Müdürü Gamze Korkmaz da İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada Sakura çiçeklerinin ortalama iki hafta ömrü olduğunu söyledi. Korkmaz; "Otelimizde yaklaşık 125 tane Sakura ağacı bulunmaktadır. Sakuralar Japon kiraz çiçeği olarak da geçiyor. Her yıl nisan ayının son döneminde açmaya başlıyorlar ve yaklaşık iki hafta ömrü var. Aslında bize yaşamla ölüm arasındaki kısa süreyi anlatıyor. Hikayesi bu. Biz de misafirlerimize bu şöleni yansıtmaya çalışıyoruz. Otelimizdeki restoran içerisinde sakuralardan yaptığımız ürünleri kullanıyoruz. Restoranda özellikle misafirlerimiz reçel ve şerbet, yapımına katılarak görüyorlar ve tatma fırsatı buluyorlar. Ayrıca Sakuradan bitki çayları da yapıyoruz. E vitamini açısından oldukça zengin olan Sakuralar ayrıca otelimizdeki spa merkezinde de kullanılıyor" dedi.

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur ise yaptığı açıklamada Sakura ağaçlarının Kapadokya'nın eşsiz güzelliğine güzellik kattığını söyledi. Onur; "Kapadokya bölgemiz bozkır ikliminin olduğu ve bozkır bitki örtüsü ile bilinen bir bölge. Bizler Kapadokya'yı üç şekilde geziyoruz. Kapadokya'nın altına iniyorsunuz, yerin yüzeyinde sizi başka bir dünya bekliyor ve gökyüzünde balona çıktığınız zaman bunu tamamlamış oluyorsunuz. Ama şu an bulunduğumuz yerde anavatanı Japonya olan Sakura ağacının bol miktarda olduğu ve Bozkır iklimin içerisinde yaşadığını görüyoruz. Bu çölün ortasında bir vaha var demek. Dolayısıyla Japon kirazı dediğimiz bitki bozkır ikliminde yetiştiriliyor. Bu özel bir emek ister, özel bir çaba ister. Toprak yapısı ona göre ayarlamak ister. Sakuralar şu anda da bizlere çok özel bir görsel sunuyor. Dolayısıyla özel bir yerdeyiz, burada sadece saklı ağaçları yok. Yaklaşık 100 dönüme kurulmuş özel bir tesis var. Kalite olarak da Kapadokya'nın üstünün kalite hizmetinin verildiği bir alandayız. Kapadokya'mıza böyle tesisler değer katıyor ve bu değeri de biz turistlerimize anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.