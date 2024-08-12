Kapadokya Havalimanı'nda 7 Ayda 398 Bin 187 Yolcuya Hizmet Verildi

Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-temmuz döneminde 8 bin 964 uçak iniş kalkış yapıldı, 398 bin 187 yolcuya hizmet verildi.
Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 4 bin 22 ton olarak gerçekleşti.
Kapadokya Havalimanı temmuzda 74 bin 527 yolcu ağırladı.
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