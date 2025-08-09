Kapadokya Havalimanı\'nda İnceleme

KAPADOKYA HAVALİMANI'NDA İNCELEME YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kapadokya Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Programımızın bu sırasında da Kapadokya Havalimanımızdaki yapılan çalışmaları heyetimizle beraber yerinde bilgi aldık, denetledik. Bütün check-in bankolarıyla, pasaport kontrol alanlarıyla beraber bütün kapalı alanları biz burada genişletmiş ve uzun vadede buranın ihtiyacını görmüş olacağız. Yine pist tarafına baktığımız zaman bir taksi yolu yaparak, uçakların bir an önce piste ulaşıp havalanması aynı şekilde inen uçakların da en kısa yoldan yine terminale yanaşma imkanlarını sağlamış olacağız. Nevşehir'in değeri olan Nevşehir taşını da buradaki yapılarımıza yansıtmış olduk. Yine iç dekorasyonunda da bölgenin birçok değerini burada biz değerlendirmiş olacağız ve esasında gelen ziyaretçilerimiz, turistlerimiz havaalanına ilk ayak bastığında Nevşehir'in, Kapadokya'nın görselleriyle, değerleriyle beraber tanışmış olacak. İki etap ayırdık. Bulunduğumuz etabı ekim ayında bitirerek hizmete açacağız. Benim arkamda olan halihazırdaki terminal binasını sonrasında kapatıp yıkacağız. Onu da inşallah önümüzdeki yılın ortalarında hizmete açmış olacağız ve bu şekilde de ülkemizin havacılığına turizmine, ülkemizin turizmine katkı sağlamış olacağız" dedi.