Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde inşaatta elektrik akımına kapılan 8 yaşındaki çocuk yaralandı.
Vatan Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta giren M.Y. elektrik akımına kapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından M.Y. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Elektrik Kazası: 8 Yaşındaki Çocuk Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?