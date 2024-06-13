Kapaklı'da firari hükümlüler polis tarafından yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 6 yıl 8 ay ve 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlılara yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışma sonucu 6 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası bulunan K.İ. ve 4 yıl 9 ay kesilmiş hapis cezası bulunan E.G. ilçede yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan firari hükümlüler cezaevine gönderildi.
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