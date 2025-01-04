Kapaklı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhşa aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kapaklı'da boş arazideki saman balyaları yandı
Kapaklı ilçesinde boş araziye konulan saman balyalarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pınarça Mahallesi'nde, boş arazide bulunan saman balyaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Fuhuş Operasyonu: Bir Tutuklama - Son Dakika
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