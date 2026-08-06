Kapaklı'da Gölde Kaybolma Vakasını Araştırılıyor
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde A.K. isimli kişi gölete girip kayboldu. Arama çalışmaları sürüyor.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde serinlemek amacıyla göle giren kişi kayboldu.
Pınarça Mahallesi'ndeki İkizgöller mevkisinde göle giren A.K, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile dalgıçlar sevk edildi.
Ekipler, kayıp kişinin bulunması için gölde su altından ve havadan arama çalışması gerçekleştirdi.
Havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verildi. Arama faaliyetlerinin yarın gündüz saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Gölde Kaybolma Vakasını Araştırılıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?