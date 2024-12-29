Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
İş yerine yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari para cezası uygulandı, iş yerinde bulunan 5 bin 500 lira ve oyun kağıtlarına el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Kapaklı'da Kumar Operasyonu - Son Dakika
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