Kapaklı\'da Müstakil Evde Yangın

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahçeağıl Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonrası söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.