Kapaklı'da oto tamirci 14 yaşındaki öğrenciyi darp iddiasıyla adli kontrolle serbest kaldı

Kapaklı'da oto tamirci 14 yaşındaki öğrenciyi darp iddiasıyla adli kontrolle serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 yaşındaki öğrenciyi darbettiği iddia edilen oto tamirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrenci için darp raporu alınırken anne şikayetçi oldu; olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9'uncu sınıf öğrencisi F.K. (14), meslek öğrenmek amacıyla A.K'nin işlettiği oto tamirhanesinde uygulamalı eğitim almaya başladı.
İşletmeci A.K, henüz bilinmeyen bir nedenle F.K'yi darbetti. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yaşadıklarını annesine anlatan F.K. için hastaneden darp raporu alındı.
Annenin şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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