Kapaklı'da oto tamirci 14 yaşındaki öğrenciyi darp iddiasıyla adli kontrolle serbest kaldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 14 yaşındaki öğrenciyi darbeden oto tamircisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) 9'uncu sınıf öğrencisi F.K. (14), meslek öğrenmek amacıyla A.K'nin işlettiği oto tamirhanesinde uygulamalı eğitim almaya başladı.

İşletmeci A.K, henüz bilinmeyen bir nedenle F.K'yi darbetti. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaşadıklarını annesine anlatan F.K. için hastaneden darp raporu alındı.

Annenin şikayeti üzerine Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.