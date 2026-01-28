Tekirdağ'da Şefik Şahin Taziye Evi, Törenle Hizmete Açıldı - Son Dakika
Tekirdağ'da Şefik Şahin Taziye Evi, Törenle Hizmete Açıldı

28.01.2026 17:58  Güncelleme: 22:27
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı'da hayırsever Tarık Şahin'in destekleriyle inşa edilen Şefik Şahin Taziye Evi, düzenlenen törenle açıldı. Ulaşım ve sosyal destek projeleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bu tür yatırımların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Kapaklı Mevlana Mahallesi Muhtarı ve hayırsever iş insanı Tarık Şahin'in destekleriyle ilçeye kazandırılan "Şefik Şahin Taziye Evi", düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Devlet, millet ve hayırseverler bir araya gelince hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli oluyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor günlerinde yanlarında olmak adına yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kapaklı ilçesi Eski Mezarlık Alanı'nda, hayırsever iş insanı ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin'in destekleriyle tamamlanan Şefik Şahin Taziye Evi, dualar eşliğinde kapılarını açtı.

Saygı duruşun ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan hayırsever iş insanı ve Mevlana Mahallesi Muhtarı Tarık Şahin, projenin hayata geçmesindeki maddi ve manevi desteklerinden dolayı Yüceeer başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yalçın Yıldız, konuşmasında taziye evinin teknik özellikleri hakkında bilgi vererek, tesisin Kapaklı halkına hayırlı olmasını diledi.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin ise taziye evinin ilçe için önemli bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde büyük emeği olan muhtarımız Tarık Şahin'e ve Candan Başkan'ımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

"Devlet, millet, yerel yöneticiler ve hayırseverler bir araya gelince hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli oluyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Kapaklı ve Tekirdağ için önemli bir ihtiyaca cevap vermenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler için anlamı çok derin, çok kıymetli bir eseri Kapaklı'mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Şunu çok net söylemek isterim: Devlet, millet, yerel yöneticiler ve hayırseverler bir araya gelince hizmet hem daha hızlı hem de daha bereketli oluyor" diye konuştu.

İlçe belediyeleriyle kurulan güçlü iş birliğinin altını çizen Yüceern, "Bu noktada Kapaklı Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak, projeleri hazırlıyoruz ama bu projelerin hızla hayata geçmesi ilçe belediyelerimizle kurulan güçlü işbirliğiyle mümkün oluyor. Kapaklı'da bunu fazlasıyla yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şahin ailesine yürekten teşekkür ediyorum"

Yüceer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kapaklı sadece sevinçte değil, acıda da kenetlenen bir kent. Taziye kültürü bizim inancımızın ve kadim dayanışma anlayışımızın bir parçası. Ancak şehirler büyüdükçe bu ihtiyaçları karşılayacak mekanlara olan gereksinim de artıyor. İşte tam bu noktada Mevlana Mahalle Muhtarımız Tarık Şahin'in iyi niyetiyle yollarımız kesişti. Babasının hatırasını yaşatmak isteyen muhtarımız, bu kıymetli eseri çok kısa sürede tamamladı. Biz de Büyükşehir olarak, çevre düzenlemesi, tefrişatı ve otopark alanlarıyla sürece katkı sunduk. Bu vesileyle Şahin ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını çoğaltsın. Şefik Şahin Taziye Evi, sadece acıların paylaşıldığı bir mekan değil, Ramazan'da mukabelelerin okunacağı, iftarların yapılacağı, dayanışmanın ve kardeşliğin güçleneceği bir merkez olacak. İnşallah burası hepimizin yuvası haline gelecek."

"Temel amacımız; vatandaşımızın yükünü hafifletmek, acısını paylaşmak"

Göreve geldikleri günden bu yana halkın sesine kulak verdiklerini vurgulayan Başkan Yüceer, "Hangi mahallemizin neye ihtiyacı varsa kulağımızı, gönlümüzü oraya verdik. Kimi zaman taziye evi, kimi zaman kreş, itfaiye istasyonu, otopark, meydan… Dün de 20 yeni otobüsü halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar yaklaşık 450 araç ve ekipmanı şehrimize kazandırdık. Buradaki temel amacımız; vatandaşımızın yükünü hafifletmek, acısını paylaşmak. Rabbim bu mekana gelen herkese sabır ve metanet versin. Bu eser hayırla anılsın. Emeği geçen ilçe belediyemize, Şahin ailesine, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve Mezarlıklar Dairemizin emektarlarına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programdaki son konuşmayı yapan CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar ise projenin vatandaşların zor günleri için önemli bir hizmet olduğunu belirterek, "Bu merkez dayanışma duygusunu güçlendirecektir. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Kapaklı'ya hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

