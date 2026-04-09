Kapaklı\'da Zincirleme Kaza: 9 Yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta Y.T. (47) idaresindeki 59 M 7333 plakalı halk otobüsü ile E.D'nin (20) kullandığı 78 BM 492 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan halk otobüsü sokakta park halinde bulunan 34 NG 7885 plakalı tankere arkadan çarptı.
Kazada, halk otobüsü ve otomobilde bulunan 9 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla Kapaklı ve Çerkezköy devlet hastanelerine kaldırıldı.
