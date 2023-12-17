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Kapaklı Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Kapaklı Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Kapaklı Sitespor, çekişmeli geçen mücadelede üstünlüğünü koruyarak galibiyetle ayrıldı ve ligde liderliğini sürdürdü.

Kapaklı Sitespor, Ayvalık Gücü Belediyespor\'u 3-0 mağlup etti
17.12.2023 - 16:13,
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TVF Kadınlar 2. Ligi 11. hafta mücadelesinde Kapaklı Sitespor, sahasında ağırladığı Ayvalık Gücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonunda oynanan mücadelede çekişmeli geçen ilk seti Kapaklı Sitespor, 25-18 önde tamamladı.

İkinci seti 25-16, üçüncü seti de 25-22 kazanan Sitespor karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetle Kapaklı Sitespor ligde namağlup liderliği sürdürdü.

Kaynak: AA
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