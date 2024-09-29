Kapaklıspor, Konya BŞB'ye Mağlup Oldu

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 3. haftasında Kapaklıspor sahasında Konya Büyükşehir Belediyespor'a 89-84 mağlup oldu.

Kapaklı ÇOSB Spor Salonundaki maça her iki takım da dengeli başladı.

Kapaklıspor, bulduğu sayılarla ilk yarıyı 45-44 skorla üstün kapadı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Kapaklıspor, skor avantajını korudu. Konuk ekip Konya Büyükşehir Belediyespor ise bulduğu sayılarla farkı eritti.

Maçın son çeyreğinde üstünlüğü elde eden Konya temsilcisi, karşılaşmayı 89-84 kazandı.

Karşılaşmayı, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de izledi.