Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 19. hafta mücadelesinde Kapaklıspor, sahasında Çayırova Belediyespor'u 102-91 mağlup etti.

Kapaklı ÇOSB Kapalı Spor Salonundaki karşılaşma öncesi, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Maçın başından sonuna kadar başa baş bir mücadele sergileyen iki takım savunma ve hücumda dengeli oynadı.

Konuk ekip Çayırova, Watkins ile ilk çeyrekte etkili olurken, Kapaklıspor'da Marvin Jefferson maça iyi başladı.

İlk çeyrek 20-19 konuk ekip Çayırova Belediyespor üstünlüğü ile geçildi. İkinci çeyrekte Kapaklıspor'da Troy Franklin, Harun Can ve Marvin'in etkili oyunu ile skoru koruyan Kapaklıspor, rakibinin pota altı ve dış atışlarına engel olamadı ve ilk yarı 48-46'lık skorla sona erdi.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ev sahibi ekip, taraftarının da desteğini alarak özellikle pota altında rakibine karşı üstünlük kurdu.

Dış atışlarda da yeni transferi Nikolov'dan faydalanan Kapaklıspor bu çeyreği 71-62 önde kapattı.

Karşılaşmanın son çeyreğinde de skor farkını koruyan Kapaklıspor, maçı 102-91 kazanarak 4 maç aradan sonra galip geldi.

Kapaklıspor'da Marvin Jefferson 24 sayı 23 ribaund ile maçın en değerli oyuncusu seçildi.

Kapaklıspor Antrenörü Abdülkadir Serdar, mağlubiyet serisini sonlandırdıklarını için mutlu olduklarını belirterek, "Lig çok zor ve çekişmeli geçiyor. Kapaklı'yı hep beraber ligde tutmamız gerekiyor. Bugün taraftarımız harikaydı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çayırova ekibini de da mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.